Центробанк РФ изменил правила расчета курса евро к рублю

Правила расчета курса евро к рублю в РФ изменили из-за низкого торгового оборота по паре рубль-евро Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк России изменил правила расчета официального курса евро к рублю. Об этом сообщил сам регулятор.

Теперь курс евро будет определяться на основе двух показателей: курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центробанка по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Причиной изменений стал низкий торговый оборот по паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке. Это, в свою очередь, делает прямой расчет на основе реальных конверсионных операций недостаточно репрезентативным. Нововведения начнут работать с 8 июня.

Курс доллара к рублю при этом сохранит прежний порядок расчета. Процесс будет проводиться на основе отчетности кредитных организаций и данных внебиржевого рынка.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в государстве в 2027 году. Согласно его оценкам, уже в следующем году инфляции может снизиться до 4 процентов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На карту неожиданно пришли деньги от незнакомца: в чём суть мошенничества и как не попасться на эту уловку