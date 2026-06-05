Депутат Госдумы Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Президент России Владимир Путин уложил на лопатки Владимира Зеленского и его европейских сторонников, прокомментировав тему личной встречи с киевским главарем. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

"Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма", - написал парламентарий в телеграм-канале.

Слуцкий отметил, что Зеленский вновь устроил "цирковое представление избранной публике в европейских столицах" для того, чтобы заслужить одобрение в Брюсселе.

Депутат подчеркнул, что Россия не отказывается от переговорного процесса, однако не намерена мириться с угрозами безопасности мирных граждан. Он выразил уверенность в достижении поставленных целей.

Ранее Путин отметил, что Россия открыта к компромиссным решениям в урегулировании на Украине. Однако для завершения конфликта недостаточно согласия только одной стороны. По его словам, аналогичную готовность должна продемонстрировать и Украина.