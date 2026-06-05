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НовостиВ мире5 июня 2026 21:04

"Победить демонов прошлого": Туск раскритиковал чествование УПА* на Украине

Туск грозит Украине ухудшением отношений из-за героизации УПА*
Мария ПАНЮТИНА
Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике чествование на Украине лиц из ОУН-УПА*, причастных к убийствам поляков. Он предупредил, что это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

"Не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я сам лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого", - сказал политик на брифинге.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также раскритиковал Владимира Зеленского за перезахоронение лидера ОУН*. Он назвал киевского главаря уродом и напомнил, что его дед сражался против фашизма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала спор между Варшавой и Киевом как "жабогадюкинг".

* - организации, признанные экстремистскими и террористическими, запрещены в РФ