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НовостиВ мире5 июня 2026 21:07

Суд в Армении арестовал бывшего министра образования Армена Ашотяна

Экс-министр образования Армении Армен Ашотян заключен под стражу на 30 дней
Анна ПЕТРОВА
Суд в Армении арестовал арестовал бывшего министра образования Армена Ашотяна

Суд в Армении арестовал арестовал бывшего министра образования Армена Ашотяна

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян арестован на 30 дней по решению ереванского суда. Об этом заявил его защитник Тигран Атанесян, слова адвоката передает Sputnik Армения.

«Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких основания для ареста не было», — приводится в сообщении мнение адвоката.

Как стало известно в пятницу, Следственный комитет Армении произвел новые задержания экс-чиновников в рамках расследования, связанного с операциями с недвижимостью в столице страны.

В списке фигурантов — бывшая руководительница университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор того же учебного заведения Артур Айвазян, бывший министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем Хачатрян.

Накануне экс-мэра Еревана и бывшего министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна задержали по подозрению в отмывании денег.