Захарова: РФ видит попытки Армении пойти на преступление против демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Россия фиксирует попытки армянских властей ограничить участие оппозиционных сил в предстоящих выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии - принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также, возможно, партии "Процветающая Армения", - подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что подобные действия могут рассматриваться как давление на демократические процедуры и политический процесс в Армении.

Ранее ЦИК Армении отказал в удовлетворении обращения партии "Республика" под руководством Арама Саркисяна, которая настаивала на аннулировании регистрации избирательного блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах 7 июня.