МИД Украины извинился перед Грецией после обнаружения морского беспилотника Фото: REUTERS.

Киев принес извинения Афинам в связи с обнаружением украинского безэкипажного морского катера со взрывчаткой в пещере у острова Лефкада. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"После инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада <…> украинская сторона приносит свои извинения за инцидент", - написал дипломат в социальной сети X.

Напомним, в Ионическом море был обнаружен безэкипажный катер со взрывчаткой. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас уточнил, что морской дрон оказался украинским. По его словам, это рассматривается греческими властями как крайне серьезная проблема.

Позже представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что Афины направили Киеву официальный протест после обнаружения безэкипажного катера со взрывчаткой. По ее словам, соответствующее обращение было передано Украине как в устной, так и в письменной форме.