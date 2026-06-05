В Минфине оценили выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС: Силуанов назвал точную сумму

Силуанов: Малый бизнес в течение двух лет получит по 50 млрд рублей в год Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сохранение текущего порога по выручке для уплаты НДС принесет малому бизнесу дополнительно 50 млрд рублей в год на протяжении ближайших двух лет. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2026.

«Если говорить о снижении с 20 до десяти за два года, по году по 50 миллиардов», — сказал министр.

Так, за два года малые предприятия получат плюс 100 млрд рублей. Министр финансов также отметил, что текущий порог в 20 млн рублей следует зафиксировать минимум на трехлетний срок.

В настоящее время порог оборота для уплаты НДС составляет 20 млн рублей: все компании с доходом выше этой суммы обязаны платить налог.

При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить.