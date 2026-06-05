"Жидко наложил под себя": Медведев оценил действия Пашиняна перед выборами в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах, такие действия ставят под сомнение легитимность референдума. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными", - написал он в социальной сети X на английском языке.

Медведев добавил, что подобная практика не получит одобрения даже со стороны западных стран, включая США и государства ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия видит попытки армянских властей ограничить участие оппозиционных сил в предстоящих выборах. По ее словам, подобные действия могут рассматриваться как давление на демократические процедуры в Ереване.