Аналитик Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда заплатит серьёзную цену Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европейские страны будут стремиться к завершению украинского конфликта только после того, как понесут значительные издержки. Об этом РИА Новости заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», — сообщил эксперт на полях Петербургского международного экономического форума.

Как подчеркнул собеседник агентства, именно европейские страны выступают одной из движущих сил украинского конфликта и глубоко вовлечены в него.

Ранее Риттер также предупредил, что в ближайшие 30 дней не исключено возникновение эскалации конфликта между Украиной и НАТО против России.

Тем временем в самой Европе выступают против вступления Украины в состав ЕС. По мнению политика Николаса Дюпон-Эньяна, вступление Киева в Союз станет настоящим безумием для Франции и Европы.