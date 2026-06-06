Котре: ФРГ не вернет себе благосостояние без восстановления "Северного потока" Фото: REUTERS.

Германия не сможет восстановить уровень благосостояния и сохранить свою промышленную базу без возобновления работы "Северного потока". Об этом заявил депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре.

"Я не думаю, что Германия сможет вернуть свое благосостояние или сохранить свою промышленную базу, если "Северный поток" не будет восстановлен", - сказал он для РИА Новости.

Котре уточнил, что речь идет о газопроводе в целом - как о его прежней роли, так и о той части инфраструктуры, которая частично сохраняется до сих пор.

Депутат из Германии Маркус Фронмайер не исключил, что страна может вернуться к идее восстановления газопровода. По его мнению, высокие цены на энергоносители стали одной из главных причин глубокого экономического кризиса в ФРГ.

Ранее в ФРГ начали рассматривать возможность использования стратегических запасов топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса.