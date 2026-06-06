Евродепутат Шошоакэ: Румыния почти обанкротилась из-за трат на Киев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные траты на помощь Киеву привели Румынию к состоянию реального финансового краха, фактически банкротства. Об этом сообщила румынский сенатор и депутат Европарламента Диана Шошоакэ на полях ПМЭФ-2026.

«С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. Но мы занимаем деньги, чтобы отдать их Зеленскому. Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства», — сказала она.

Как отметила политик, слепое следование курсу Евросоюза спровоцировало в стране беспрецедентные кризисные явления как в политике, так и в экономике.

Она добавила, что масштабное финансирование конфликта на Украине при одновременном ухудшении жизни в странах ЕС приводит к росту протестных настроений в обществе и подрыву экономического суверенитета государств. Накануне ВСУ признали, что взорвавшийся 5 июня в Румынии дрон был украинским.