Ученые раскрыли подробности самого ожидаемого небесного явления в июне: о чем речь

Астроном Алексеев: в июне жителей Земли ждёт сближение Венеры и Юпитера Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наиболее ярким явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера. При этом к этой паре планет также присоединятся Меркурий и Луна. Об этом сообщил астроном Александр Алексеев.

«Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца», — сказал он для РИА Новости.

15 июня к двум планетам «подойдет» Меркурий, который будет наблюдаться в фазе максимального удаления от Солнца. Уже 17 июня между двумя планетами окажется Луна, завершив эту небесную картину.

Ученый пояснил, что все планеты, за исключением явления с Меркурием, будут видны невооруженным взглядом в вечернее время.

Как сообщал KP.RU, 3 июня на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние 1,5 месяца.