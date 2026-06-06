В российские школы может вернуться один предмет: он связан с защитой природы

В России хотят вернуть в школы предмет, посвященный охране природы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В школы необходимо вернуть дисциплину, посвященную защите окружающей среды. С подобным предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов на полях ПМЭФ-2026.

По словам Фетисова, он случайно увидел школьный аттестат времен Российской империи, где знание основ природной среды и гигиены было дисциплиной с отметками. Таким образом, детей с детства приучали к заботливому отношению.

Парламентарий также добавил, что в СССР существовали и лесничества при школах, и вылазки на природу.

«Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться», — передает слова Фетисова РИА Новости.

Он добавил, что хотя сто лет назад не существовало нынешних экологических вызовов, в России уже размышляли о воспитании в человеке заботы о водных ресурсах, лесах и земле.

Напомним, что в российских школах полностью введут трехуровневую систему оценки поведения учеников к 2027 году.