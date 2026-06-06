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Смерть американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана была вызвана естественными причинами. Об этом сообщает California Post со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Хоган скончался в июле прошлого года в возрасте 71 года. В его дом приезжала полиция, но не обнаружила признаков насильственной смерти. При этом Брук Хоган заявляла, что у нее остаются вопросы к обстоятельствам смерти отца.

"Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин. <...> Длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления", - говорится в материале.

По словам близких Хогана, в последние дни жизни он чувствовал себя плохо после перенесенных операций. В момент ухудшения рядом с ним находились супруга и медицинские работники, которые вызвали скорую помощь после того, как он перестал дышать.

Ранее KP.RU сообщал о смерти актера Джеймса Хенди. Его нашли с ножевыми ранениями и без сознания в лос-анджелесском районе Тарзана после того, как в полицию позвонил человек и признался в убийстве. Он умер в больнице.