Собянин: Силы ПВО сбили девятый беспилотник, летевший на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средства ПВО Министерства обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник в «Максе».

Как подчеркнул мэр, в районе падения обломков работают специалисты оперативных служб.

О первых успешно сбитых БПЛА на подлете к Москве стало известно около 02:09 по мск. Ближе к 03:35 мск был ликвидирован еще один дрон. На момент 05:14 мск число успешно сбитых БПЛА на подлете к столице выросло до 7 единиц. К 06:07 мск был ликвидирован девятый БПЛА, сбитый за ночь 6 июня.

Тем временем в ряде регионов РФ была объявлена опасность атаки БПЛА. Среди них — Воронежская область, Сочи и федеральная территория Сириус.

Как проинформировал губернатор ленинградской области Александр Дрозденко, 25 дронов были уничтожены в небе над регионом. Боевая работа систем ПВО продолжается.