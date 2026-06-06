Над Ленобластью сбиты 25 БПЛА, продолжается боевая работа. ФОТО: Александр Река/ТАСС

В небе над Ленинградской областью уничтожены 25 БПЛА. Параллельно средства ПВО продолжают работу. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в «Максе».

Информация о сбитых дронах появилась около 05:37 по мск.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении седьмого БПЛА, летевшего в сторону Москвы. По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 135 БПЛА в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени над 14 регионами. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках специальной военной операции.