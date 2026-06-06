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НовостиЭкономика6 июня 2026 3:37

Россиянам рассказали о ценах на продукты: чего ожидать до конца 2026 года

Глава АКОРТ Богданов: резкого роста цен на продукты в 2026 году не ожидается
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Резких скачков цен на продукты питания в России в текущем году не прогнозируется. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

"Наш прогноз сдержанный: мы не ожидаем резких скачков цен на продовольствие в этом году", - сказал он в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Богданов добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке не наблюдается, а административное регулирование цен может оказаться контрпродуктивным.

По словам главы АКОРТ, торговые сети работают в условиях высокой конкуренции и заинтересованы в сохранении доступных цен для потребителей, стараясь сглаживать ценовые колебания.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых пяти месяцев 2026 года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году этот показатель снизится до 4%.