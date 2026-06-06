"Время холодной войны": посол Дарчиев оценил отношения России и США

Посол Дарчиев заявил о возвращении непростого времени в отношениях РФ и США Фото: REUTERS.

Отношения между Россией и США переживают непростой период, схожий с эпохой холодной войны, для их восстановления потребуются значительные усилия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"В непростое для отношений наших стран время, время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось и требует новых подвижнических усилий для восстановления связей", - сказал дипломат.

Дарчиев отметил, что требуется активная работа по восстановлению связей между обществами двух стран, а также между учеными и обычными гражданами. Он подчеркнул важность взаимодействия и культурного обмена, который помогает лучше познакомить зарубежную аудиторию с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что в контактах Москвы и Вашингтона есть проблемы с продвижением вперед. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.