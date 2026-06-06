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НовостиПолитика6 июня 2026 4:44

Силами ПВО за ночь над регионами России сбиты 376 украинских БПЛА

В Минобороны России сообщили о массовом отражении атаки дронов ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Силами ПВО за ночь над регионами России сбиты 376 украинских БПЛА

Силами ПВО за ночь над регионами России сбиты 376 украинских БПЛА

Фото: REUTERS.

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Было сбито 376 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над 15 российскими регионами. Кроме того, российскими военными были поражены цели над акваториями Азовского и Черного морей и над Республикой Абхазия.

Как писал KP.RU, в ночь на 6 июня киевский режим совершил массированный налет на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что над территорией региона было сбито 72 украинских дрона. Также известно об отражении масштабной атаки вражеских БПЛА на Петербург.