Число уничтоженных БПЛА в Ленинградской области выросло до 141 Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ ночью 6 июня выросло до 141. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», — написал Дрозденко.

Несмотря на то, что отражение налета беспилотников противника продолжается, уже начата оценка возможного ущерба, добавил губернатор.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотных летательных аппаратов достигло 72.