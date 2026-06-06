Мужчина погиб при падении обломков дрона на машину в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на автомобиль погиб мужчина. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

Трагедию произошла в Ржевском округе. В настоящий момент на месте работают спецслужбы. Родственникам погибшего будет оказана необходимая поддержка.

По словам Королева, за прошедшую ночь над территорией области уничтожены пять вражеских дронов. В Нелидовском округе обломки также частично повредили несколько окон здания почты и жилого двухэтажного дома. Люди не пострадали. В Жарковском округе обломок БПЛА упал на площадку возле жилого дома. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, еще один получил ранения.

Всего, по данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 376 украинских дронов над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей и над Республикой Абхазия.