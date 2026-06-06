В Еврокомиссии рассказали, когда будет ужесточена выдача шенгенских виз россиянам

Ламмерт: ЕК намерена ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Кроме уже действующих ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, в Еврокомиссии планируют еще больше ужесточить правила въезда для граждан РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

По его словам, Брюссель продолжит целенаправленные меры для решения проблем безопасности, которые ЕС якобы создают третьи страны.

«Это будет частью пересмотра визового кода, который произойдет в начале следующего года», - уточнил еврочиновник.

Ламмерт напомнил также, что с 2022 года по настоящее время число выданных россиянам шенгенских виз уже сократилось с четырех миллионов в год до 500 тысяч.

Несколько дней назад минимум 11 стран Европы написали обращение в ЕК с призывом ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Под документом свои подписи поставили три прибалтийские страны, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция и страны, которые не входят в Евросоюз - Исландия и Норвегия.

На этом фоне бывший вице-премьер Сербии и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин отметил, что Белград не введет визы для россиян или санкции против РФ. Сербы - «не такой народ».

В этих условиях вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия проводит переговоры о полной взаимной отмене виз с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Напомним, Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В 2025 году Пекин ввел для граждан России безвиз на срок до 30 дней.