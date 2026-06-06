Песков: сроки визита в РФ Ким Чен Ына неизвестны, но он здесь желанный гость Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Понимания по срокам визита главы КНДР в Москву Ким Чен Ына пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако, добавил он, северокорейский лидер всегда желанный гость в нашей стране.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын не является диктатором для него и характеризуется как «перспективный молодой человек».

Между тем, стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом 8-9 июня.

В конце мая в Орловской области подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ Корейской Народно-Демократической Республики.