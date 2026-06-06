В Ленобласти после атаки дронов загорелся объект Минобороны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся объект министерства обороны России. Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 6 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, всего над Ленобластью сбито 144 дрона. Во время налета никто из людей не пострадал. В некоторых районах зафиксировано падение обломков БПЛА и незначительные повреждения.

Дрозденко сообщил, что создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. Также проведена частичная эвакуация жителей из зоны рядом с возгоранием. По словам Дрозденко, ситуация находится под контролем.

Утром 6 июня Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотных летательных аппаратов достигло 141.

Как писал KP.RU, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотников военного назначения. Сообщений о пострадавших в результате атак не поступало.