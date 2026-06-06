В Киеве на улице смельчак начал вслух читать Булгакова: чем закончилась скандальная история

В Киеве мужчина вслух читал Булгакова на месте снесенного памятника Фото: Shutterstock.

Накануне в Киеве произошла скандальная история. Молодой человек начал вслух читать отрывок из произведения Михаила Булгакова на месте снесенного памятника писателю. Об этом сообщает украинский портал «Страна».

На видео, опубликованном изданием, мужчина читает Булгакова, но потом к нему подходят несколько человек, и моментально разгорается скандал. Одна из женщин начал выкрикивать, что он «испортил им репутацию».

Журналисты предположили, что подошедшие люди - сотрудники музея. Скоро молодой человек был вынужден уйти.

Напомним, 4 июня сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенному на Андреевском спуске. В Сети появился видеоролик, как рабочие увозят замотанный памятник, после чего она показала пустующий постамент.

До этого в Киеве снесли памятник нобелевскому лауреату, физиологу Ивану Павлову. Киевский режим считает, что фигура ученого якобы связана с неким «имперским нарративом».