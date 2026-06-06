Машину лидера украинской националистической партии Тягнибока поразил БПЛА

Беспилотный летательный аппарат поразил автомобиль Олега Тягнибока. Фото: Zuma\TASS

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в субботу в Telegram-канале сообщил, что беспилотный летательный аппарат поразил автомобиль лидера украинской националистической партии «Свобода»* Олега Тягнибока.

Как уточнил градоначальник, Тягнибока ранили на поле боя. По его словам, украинский политик находился в автомобиле, по которому ударил дрон. О степени тяжести полученных ранений и месте инцидента не сообщается.

Тягнибок получил известность как один из ключевых участников государственного переворота на Украине в 2013–2014 годах. После вхождения Крыма в состав России он выступал с угрозами в адрес жителей полуострова. В 2014 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тягнибока и ряда его соратников. Расследование выявило факты их участия в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах.

*Запрещена в России и признана экстремистской.