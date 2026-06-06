Эррол Маск назвал ЕС фейковым объединением. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск назвал Европейский союз фейковым объединением, которое никого не представляет. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в беседе с РИА Новости.

По словам Маска, ЕС пытается притвориться, что это не так. Он также добавил, что население Европы не поддерживает ни сам блок, ни правительства стран региона.

«Никто их не поддерживает», — резюмировал предприниматель.

Как писал KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что Европа под руководством действующих элит превратилась в «отрезанный ломоть» для мировой дипломатии. По мнению Лаврова, европейские страны с яростной силой защищают Зеленского, поскольку он сражается против России.