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НовостиВ мире6 июня 2026 9:12

«Никто не поддерживает»: Эррол Маск прошелся по ЕС

Эррол Маск назвал ЕС фейковым объединением
Мария СПИРИДОНОВА
Эррол Маск назвал ЕС фейковым объединением. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Эррол Маск назвал ЕС фейковым объединением. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск назвал Европейский союз фейковым объединением, которое никого не представляет. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в беседе с РИА Новости.

По словам Маска, ЕС пытается притвориться, что это не так. Он также добавил, что население Европы не поддерживает ни сам блок, ни правительства стран региона.

«Никто их не поддерживает», — резюмировал предприниматель.

Как писал KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что Европа под руководством действующих элит превратилась в «отрезанный ломоть» для мировой дипломатии. По мнению Лаврова, европейские страны с яростной силой защищают Зеленского, поскольку он сражается против России.