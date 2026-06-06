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НовостиПолитика6 июня 2026 9:18

МО: российские силы ПВО сбили за сутки 911 БПЛА ВСУ над разными регионами РФ

Российские силы ПВО отразили масштабную атаку дронов ВСУ 6 июня
Людмила МИТРОХИНА
Фото: ТАСС/ Александр Река

Фото: ТАСС/ Александр Река

Средства ПВО за сутки сбили 911 украинских беспилотников над разными регионами России. Об этом рассказали в Минобороны во время ежедневного брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского ведомства.

Нужно отметить, что киевский режим все чаще говорит о переговорах и перемирии, но продолжает пытаться нанести удары по гражданским объектам. Больше всего страдает российское приграничье и новые регионы, отметили в МИД РФ. Недавно стало известно, что ЗАЭС обесточена из-за атак ВСУ, они ударили около 20 раз вблизи станции.