В Севастополе двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над городом. Атака была отражена в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны.

В результате инцидента пострадали двое мужчин. Один из пострадавших находился на улице во время атаки, другой — в своем частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе. Оба россиянина получили осколочные ранения легкой степени.

Развожаев сообщил, что жители пятиэтажного дома в Севастополе эвакуированы после попадания украинского беспилотника в торец здания. Кроме того, при атаке дронов в Крыму два многоквартирных дома получили повреждения. Всего, по данным Минобороны, за сутки средства ПВО сбили 911 украинских беспилотников над разными регионами России.