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НовостиПолитика6 июня 2026 10:32

Депутат из Румынии Шошоакэ написала письмо Путину: вот что в нем было

Румынский депутат Шошоакэ рассказала о содержании письма Путину
Людмила МИТРОХИНА
Депутат из Румынии Шошоакэ написала письмо Путину: вот что в нем было

Депутат из Румынии Шошоакэ написала письмо Путину: вот что в нем было

Фото: REUTERS.

Румынский евродепутат Диана Шошоакэ встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ. Она передала ему письмо, в нем было сообщение для российского лидера. Депутат изложила Путину взгляды жителей Румынии в отношении России и других стран.

«Мы хотим мира и дружественных отношений», — поделилась с содержанием письма евродепутат. Позже она добавила, что уже получила ответ от Кремля. Администрация Путина поблагодарила ее за письмо и подчеркнула, что им важно общение с представителями других государств.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин изучил послание главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что в письме содержится много хамства. Именно поэтому глава России пока не видит смысла встречи с Зеленским.