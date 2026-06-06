Депутат из Румынии Шошоакэ написала письмо Путину: вот что в нем было Фото: REUTERS.

Румынский евродепутат Диана Шошоакэ встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ. Она передала ему письмо, в нем было сообщение для российского лидера. Депутат изложила Путину взгляды жителей Румынии в отношении России и других стран.

«Мы хотим мира и дружественных отношений», — поделилась с содержанием письма евродепутат. Позже она добавила, что уже получила ответ от Кремля. Администрация Путина поблагодарила ее за письмо и подчеркнула, что им важно общение с представителями других государств.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин изучил послание главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что в письме содержится много хамства. Именно поэтому глава России пока не видит смысла встречи с Зеленским.