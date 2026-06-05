Путин: Письмо Зеленского написано с хамством Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин высказался о послании украинского узурпатора Владимира Зеленского, назвав тон документа грубым. Глава государства подчеркнул, что такой стиль не помогает переговорам, а наоборот, создаёт препятствия для возможных встреч.

«И это письмо, о котором вы сказали, оно с элементами хамства. Это что, способ создания условий для переговоров? Или способ создания условий, чтобы никаких встреч не было?» — задался вопросом российский лидер.

Выступая на ПМЭФ-2026 в рамках сессии «Открытый микрофон», российский лидер ответил на вопрос журналиста о том, знаком ли он с содержанием письма. Путин подтвердил, что видел документ, и назвал его «бумажкой».

Президент рассказал, что послание ему впервые показал пресс-секретарь Дмитрий Песков ещё накануне вечером во время рабочего ужина с президентом Узбекистана. Однако утром того же дня помощник снова предложил главе государства ознакомиться с документом, и Путин бегло его просмотрел.

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