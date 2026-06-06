В Кремле призвали воздержаться от поспешных выводов, говоря о письме Зеленского: что сказал Песков Фото: REUTERS.

В Кремле еще раз прокомментировали письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — объяснил он китайским журналистам в разговоре на полях ПМЭФ.

Напомним, Путин на ПМЭФ осудил письмо Зеленского, отметив его хамство. Контакты на высшем уровне возможны только после договоренностей, которые должны выработать профильные специалисты. Сейчас встреча не имеет смысла. Песков также заявлял, что если Зеленский хочет встретиться, то может приехать для этого в Москву.