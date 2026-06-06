Беглов: три человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 6 июня Санкт-Петербург второй раз за неделю подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В этот раз пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, пострадавшие получили легкие ранения, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

«Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба», - уточнил Беглов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ ночью 6 июня выросло до 141. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

Также стало известно, что утром 6 июня город Кронштадт закрыли на въезд и выезд в связи с атакой украинских беспилотников на Ленинградскую область. В городе приостановлено движение общественного транспорта.