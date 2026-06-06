В Совбезе предупредили Армению о последствиях выхода страны из ОДКБ

Замсекретаря Совбеза Шевцов: выход из ОДКБ вряд ли повысит безопасность Армении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли повысит безопасность этой страны. Комментируя заявление армянского премьера Никола Пашиняна, Шевцов отметил, что это личное дело армянских властей.

По словам замсекретаря Совбеза, ОДКБ доказала свою эффективность и является гарантом безопасности на евразийском пространстве. Поэтому, отметил Шевцов, выход республики из структуры вряд ли добавит безопасности самой Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что республика покинет ОДКБ, если возникнет такая необходимость. При этом Пашинян заявил, что Ереван «назад не пойдет». Как писал KP.RU, ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал Ереван не отказываться от членства в ОДКБ, напомнив о ряде двусторонних договоренностей между Ереваном и Москвой.