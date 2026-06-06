Скороход: поляки с большой ненавистью относятся к украинцам Фото: EAST NEWS.

Поляки с большой ненавистью относятся украинцам, и часто высылают украинских мужчин на родину. Об этом в интервью журналисту Виталию Дикому заявила нардеп Анна Скороход.

«Я, проезжая через Польшу, встречалась там со своими друзьями. Мне было сказано, что поляки к нам относятся с большой ненавистью», - отметила она.

По словам Скороход, в любом конфликте между поляком и украинцем, поляк будет всегда прав. Кроме того, польские власти часто высылают украинских мужчин на родину. Улучшению отношений между представителями двух наций не способствует и недавний скандал.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы уже изрядно утомили Европу. Так, натерпевшиеся от украинских беженцев поляки начали бить и гонять свидомых.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков возмущает вид граждан Украины, которые ездят на дорогущих авто и отдыхают в отелях-пятизвездниках, да еще получают местные выплаты.