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НовостиВ мире6 июня 2026 11:33

Слова Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе: ЕС столкнулся с грандиозным провалом

Журналист Санчес: слова Путина о санкциях говорят о провале ЕС
Людмила МИТРОХИНА
Слова Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе: ЕС столкнулись с грандиозным провалом

Слова Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе: ЕС столкнулись с грандиозным провалом

Фото: REUTERS.

Слова президента России Владимира Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе. Об этом рассказал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес. Он отметил, что ЕС столкнулся с грандиозным провалом, речь идет о санкциях против России.

«В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова», — говорится в сообщении иностранного репортера.

Журналист отметил, что санкции разрушили европейские экономики, а Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга. Путин заявил, что санкции больше вредят их инициаторам, оценив ущерб еврозоне в 1,5-2,5 триллиона евро. Более того, глава государства уверен, что Европа могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. Но вместо этого она предпочитает продолжать финансировать преступный киевский режим и снабжать оружием.