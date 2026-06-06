Слова Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе: ЕС столкнулись с грандиозным провалом Фото: REUTERS.

Слова президента России Владимира Путина на ПМЭФ вызвали панику на Западе. Об этом рассказал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес. Он отметил, что ЕС столкнулся с грандиозным провалом, речь идет о санкциях против России.

«В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова», — говорится в сообщении иностранного репортера.

Журналист отметил, что санкции разрушили европейские экономики, а Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга. Путин заявил, что санкции больше вредят их инициаторам, оценив ущерб еврозоне в 1,5-2,5 триллиона евро. Более того, глава государства уверен, что Европа могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. Но вместо этого она предпочитает продолжать финансировать преступный киевский режим и снабжать оружием.