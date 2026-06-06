Губернатор Ленинградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об эвакуации более 600 человек после пожара. Об этом он рассказал в своем канале в «Максе».

«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем», — рассказал чиновник о последствиях атаки дроном ВСУ на регион.

Пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, жителей зоны эвакуировали частично. Позже губернатор заявил, что четырем эвакуированным понадобилась медицинская помощь, один из них был госпитализирован.

Ранее KP.RU сообщил, что после атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области загорелся объект Минобороны. «Комсомолка» рассказала о подробностях случившегося инцидента.