Помолодевший Филипп Киркоров удивил публику носом, как у Майкла Джексона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец Филипп Киркоров появился на светском рауте в образе Майкла Джексона, удивив всех изменившейся формой носа. Этот неожиданный ход привлек внимание репортёров, но артист не стал комментировать изменения. Фотографии преобразившегося поп-короля публикует KP.RU.

Нужно отметить, что Филипп Киркоров никогда не скрывал, что любит обновления во внешности. Более того, ранее он откровенно рассказывал подробности своих преображений. Не исключено, что Киркоров скоро поделится подробностями со своими поклонниками.

Помолодевший Киркоров в образе Майкла Джексона флиртует с Севиль

"Думаю, в ближайшее время узнаем, поскольку ранее Филипп никогда не скрывал авторов своего обновления. Вспомним хотя бы его знаменитое преображение у хирурга Хайдарова, который выточил Филиппу фигуру атлета. А пока в звёздном закулисье повисла интрига," - считает светский хроникер KP.RU Мария Ремизова.

Фото: специальный коррепондент KP.RU

На вечере артист флиртовал на ужине у супруги Александра Овечкина Настасии с Севиль. К слову, Киркорову понравилась вокалистка, он даже заявил, что хотел на ней жениться, правда, позже узнал, что она замужем за TONI, и передумал.

Ранее KP.RU сообщил, что Киркоров весьма откровенен с публикой и в творческих вопросах. Не так давно он, общаясь с журналистами, рассказал, кто его научил петь.

«А король-то новый!»: помолодевший Киркоров в образе Майкла Джексона флиртовал с Севиль