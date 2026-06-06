Бывший комик пребывает в ярости из-за одного заявления Путина

Times of India: Зеленский разгневался после ответа Путина на письмо Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с гневным обращением после того, как президент России Владимир Путин ответил на его письмо. Об этом сообщает Times of India.

Издание опубликовало материал под заголовком «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо в мусорку. Ярость в Киеве». В публикации отмечается, что Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес России.

Зеленский, по словам журналистов, обвинил российского лидера в том, что он якобы не заинтересован в завершении конфликта.

В четверг на сайте Зеленского появилось обращение, в котором он резко раскритиковал российского президента, а после предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. При этом он настаивает, что в переговорах должны участвовать и Европа, и США. Комментируя письмо Зеленского, Владимир Путин обратил внимание на хамский тон его автора и пояснил, что пока в такой встрече нет смысла.

Как писал KP.RU, ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Антон Кобяков назвал письмо Зеленского «клоунской выходкой».