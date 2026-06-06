Письмо Зеленского получило жесткую оценку в России

Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой Фото: REUTERS.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026Щ) Антон Кобяков назвал открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, «клоунской выходкой». Соответствующее заявление он сделал на итоговом пресс-брифинге ПМЭФ.

Кобяков отметил, что в российской традиции не принято читать подметные письма, а на хамство, по его словам, вежливые люди отвечают игнорированием.

«А если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание — кроме как «клоунской выходкой» это не назовешь», — заявил советник президента.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте послание к президенту Путину. Помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков раскритиковал письмо Зеленского и назвал его «несколькими страницами хамства». Комментируя послание главы киевского режима, Владимир Путин также назвал тон послания грубым. По словам главы государства, такой стиль не способствует переговорам, а, напротив, создает препятствия для возможных встреч.