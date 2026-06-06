Абхазия закрыла границу с РФ: что случилось Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На абхазо-российской границе по реке Псоу временно останавливали движение из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщает Погрануправление СГБ Абхазии.

«Работа КПП "Псоу" приостановлена из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в сообщении от ведомства.

На КПП "Псоу" возобновили движение транспорта и пассажиров после отмены ограничений из-за беспилотной угрозы. Пограничные структуры работают в штатном режиме. Также сообщается, что Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщили, что за сутки ВСУ атаковали регионы РФ 911 беспилотниками. Минобороны России рассказало о сбитии всех воздушных целей. Кроме того, российские военные уничтожили 13 управляемых бомб и 4 реактивных снаряда HIMARS.