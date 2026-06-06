В Армении за день до выборов решили задержать кандидатов от оппозиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За день до парламентских выборов в Армении следственные органы республики инициировали уголовное преследование в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как уточняется, дело касается материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах.

Напомним, выборы в республике состоятся в воскресенье, 7 июня. В них примут участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года. По данным западных социологов, партию Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: «Сильная Армения» — 26%, «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%.

Напомним, партия «Республика» обратилась в Центральную избирательную комиссию Армении с требованием отменить регистрацию блока «Сильная Армения». Но ЦИК отклонила данное требование. Председатель ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что оснований для обращения в суд с целью отмены регистрации избирательного списка оппозиционного блока не обнаружено.

Еще в апреле президент Владимир Путин заявил, что Россия была бы заинтересована в участии всех политических партий и политиков во внутриполитической работе в рамках выборов в Армении. Однако глава государства отметил, что это внутреннее решение армянских властей, в которое Москва не вмешивается.