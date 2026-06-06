Боец РФ в реанимации сделал предложение попавшей под удар ВСУ в Енакиево девушке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Боец Вооруженных сил (ВС) России сделал предложение своей девушке, которая вместе с сыном попала под атаку украинского дрона по автобусу в Енакиево. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Приходько рассказал, что в момент атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) девушка прикрыла собой ребенка и спасла ему жизнь. Сама Анастасия получила тяжелые ранения. Более суток она находилась на грани жизни и смерти.

Хирурги Горловской второй больницы, по словам мэра, совершили чудо и спасли пациентку. Сейчас состояние пострадавшей значительно улучшилось. Военнослужащий ВС РФ приехал с линии боевого соприкосновения к Анастасии в реанимацию, где сделал возлюбленной предложение.

3 июня вражеский дрон нанес удар по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). В результате погибли восемь человек, десять были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Трагедию прокомментировала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как писал KP.RU, дипломат заявила, что Киев, терпящий неудачи в боевых действиях, подобно гитлеровским захватчикам, пытается сорвать злобу на мирных гражданах.