«Мы предлагали помощь жителям Херсона»: Сальдо раскрыл реакцию Украины на гуманитарное предложение РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киев игнорирует мирные инициативы России в Херсонской области. Об этом в интервью на ПМЭФ сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Мы предлагали неоднократно помочь жителям Херсона. Многие хотят приехать, объединиться с семьями, которые живут на левом берегу [Днепра], или дать им возможность хотя бы встретиться. Где это встречное движение (со стороны Киева — прим. ред.)?» — резюмировал губернатор в разговоре с изданием Lenta.ru.

В подконтрольном Киеву Херсоне власти запрещают родственникам по обе стороны общаться и преследуют их, напомнил Сальдо. Киевский режим делает всё, чтобы принести больше страданий мирным жителям, как физических, так и моральных.

Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский всеми силами хочет сорвать мирные инициативы. Недавно стало известно, что его открытое письмо к главе России Владимиру Путину о якобы переговорах с хамским налетом тоже было направлено на срыв диалога.