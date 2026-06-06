Новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма Фото: REUTERS.

Власти Крыма хотят создать музей неонацизма в бывшей квартире главаря киевского режима Владимира Зеленского. С таким предложением они выступили к новому владельцу недвижимости. Об этом сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Зеленский не заметил проблемы с квартирой и не успел её перепродать. Новый владелец приобрёл её за 40 млн рублей. Константинов надеется, что собственник создаст успешный музей неонацизма, который привлечёт внимание.

Напомним, квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в 2023 году. В октябре ее выставили на аукцион за 24,6 млн рублей в предчистовой отделке. Расположена на пятом этаже с видом на Черное море и Ливадийский дворец. Новый владелец приобрел ее за 40 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский может оказаться самым богатым человеком Европы. Отмечается, что его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, но нелегитимный президент продолжает просить финансирование у европолитиков.