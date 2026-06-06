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НовостиПолитика6 июня 2026 15:47

Новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма

Квартиру Зеленского продали за 40 млн рублей
Людмила МИТРОХИНА
Новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма

Новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма

Фото: REUTERS.

Власти Крыма хотят создать музей неонацизма в бывшей квартире главаря киевского режима Владимира Зеленского. С таким предложением они выступили к новому владельцу недвижимости. Об этом сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Зеленский не заметил проблемы с квартирой и не успел её перепродать. Новый владелец приобрёл её за 40 млн рублей. Константинов надеется, что собственник создаст успешный музей неонацизма, который привлечёт внимание.

Напомним, квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в 2023 году. В октябре ее выставили на аукцион за 24,6 млн рублей в предчистовой отделке. Расположена на пятом этаже с видом на Черное море и Ливадийский дворец. Новый владелец приобрел ее за 40 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский может оказаться самым богатым человеком Европы. Отмечается, что его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, но нелегитимный президент продолжает просить финансирование у европолитиков.