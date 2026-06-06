Один из погибших при ударе БПЛА по судам в Азовском море был россиянином

Один из погибших при ударе БПЛА по судам в Азовском море был россиянин Фото: REUTERS.

Пять человек погибли при ударе дрона по двум судам в Азовском море. Изначально предполагалось, что все они граждане Азербайджана. Только недавно стало известно, что один из них — россиянин. Об этом рассказали в МИД Азербайджана.

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре - погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», — говорится в сообщении от дипломатического ведомства.

В ведомстве сообщили, что тела двоих погибших граждан Азербайджана уже найдены, принимаются все возможные меры по отправки их домой.

В российском МИД этот поступок украинских властей назвали очередным актом терроризма. В Киеве не стали комментировать случившееся, молчание хранят и на Западе.