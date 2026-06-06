«Есть границы»: власти Польши выступили с требованием к Киеву Фото: REUTERS.

Заместитель премьер-министра Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обсудил с главой ОП Украины Кириллом Будановым** присвоение ВСУ звания «Герои УПА»*. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — резюмировал он в своем блоге.

Киев старательно хочет замолчать тему Волынской резни. Более того, киевский режим старается даже прославлять нацистов и фашистов, которые учинили разбой над мирным населением, в том числе поляками.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский торжественно перезахоронил нацистких карателей Украины во время Второй мировой войны. Многие мировые политики осудили его за этот поступок. В Москве также отреагировали на действия Зеленского, сообщив, что он в очередной раз показал свою сущность.

* Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России

** физическое лицо, признанное Минюстом террористом и экстремистом