«Пропаганда важнее мира»: смысл письма Зеленского Путину раскритиковали на Западе Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в письме президенту РФ Владимиру Путину выдвинул неприемлемые для России предложения. Об этом пишет Junge Welt. Западное издание раскрыло подлый замысел нелегитимного президента Украины и отметило, что это часть пропаганды.

«Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, еще было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта. Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир», — отмечается в статье иностранного издания.

Издание сообщает, что Зеленский использовал письмо российскому лидеру для перекладывания ответственности за конфликт на Москву и вынудил Запад выделить миллиарды долларов на помощь Украине.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле отреагировали на открытое письмо Зеленского. Путин заявил, что в нем много хамства, что не приближает начало переговорного процесса.