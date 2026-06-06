Рим против: у Италии и ЕС возникли противоречия по поводу Украины Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пропустила ряд встреч из-за разногласий по Украине. Это включало саммит ЕС — Западные Балканы в Тивате 5 июня. Официально причина — участие в церемониях на родине. Об этом пишет издание La Repubblica.

Рим против отправки военных на Украину и не торопит вступление Киева в ЕС. Мелони отказалась от встречи в формате «Е5» в Берлине 2 июня из-за национального праздника Италии. 2 июня она не будет в Лондоне, где соберутся другие европейские лидеры и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Участие Мелони в парижской встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле также под вопросом.

Рим считает невозможным достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной без участия США, несмотря на усилия «англо-франко-немецкой тройки», сообщают источники в правительственном дворце Киджи. Этот факт сильно разочаровывает европейских союзников Италии.

Ранее KP.RU сообщил, что Италия не так давно начала тормозить вступление Украины в ЕС. Рим считает это решение непродуманным, ведь долги Киева могут нанести ущерб европейским странам.