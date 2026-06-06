Эвакуированные из-за пожара после атаки ВСУ в Ленобласти люди вернулись домой Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мирные жители, эвакуированные из-за возникшего в результате атаки ВСУ по Ленинградской области пожара, вернулись в свои дома. Об этом в личном канале в MAX заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Все, кто находился в пунктах временного размещения уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций». - написал он.

По словам Дрозденко, в Большой Ижоре был снят режим охранной зоны на месте ликвидации пожара. При этом на территории района в течение нескольких дней будет сохраняться ряд ограничений на фоне проверки лесного массива и пляжей на взрывоопасные объекты.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ломоносовском районе Ленобласти после атаки ВСУ загорелся объект Минобороны РФ. Из-за пожара более 600 человек были эвакуированы, 325 из них находились в пунктах временного размещения.